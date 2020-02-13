Дело против отбившейся от насильника жительницы Химок закрыли

Уголовное дело, открытое против жительницы Химок 19-летней Дарьи Агений, закрыли. Девушка в Туапсе ножом отбилась от насильника. За это ей грозило 10 лет заключения.

Пьяный неадекват напал на девушку в июне 2018 года. Он попытался ее изнасиловать, но Агений удалось отбиться ножом для заточки карандашей. Правоохранители решили, что это слишком жестоко и в отношении девушки завели уголовное дело, обвинив ее в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье ей грозило до 10 лет лишения свободы — только за то, что она смогла себя защитить.

Благодаря усилиям защиты обвинение против Агений в ноябре 2019 года переквалифицировали. Это подтвердила сама девушка на своей странице в соцсети.

«Это правда, на днях произошла переквалификация. Теперь у меня превышение пределов необходимой самообороны — до года заключения», — написала девушка.

Теперь уголовное преследование девушки прекратили. Следствие наконец решило, что она не преступила черту закона.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления», — сообщил адвокат химчанки Евгений Саломатов.