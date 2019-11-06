Отбившейся от насильника ножом химчанке смягчили статью

Жительнице Химок Дарье Агений смягчили статью. 19-летняя девушка ранила ножом мужчину, который пытался изнасиловать ее в Туапсе.

«Статью переквалифицировали с „Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью“ на „Превышение пределов необходимой самообороны“ — это преступление небольшой тяжести, которое предусматривает до года лишения свободы. <…> Мы с Дарьей в Туапсе, куда ее вызвали для ознакомления с делом. Думаю, что материалы поступят в суд в течение месяца», — рассказал РИА «Новости» адвокат химчанки Евгений Саломатов.

Правозащитник объявил, что они намерены добиться полного прекращения дела в связи с отсутствием состава преступления.

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На девушку напали в июне 2018 года. Пьяный мужчина пытался ее изнасиловать, но Агений удалось отбиться с помощью ножа. После этого в отношении девушки завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и по этой статье ей грозило 10 лет лишения свободы.

Саломатов также рассказал, что девушка написала встречное заявление в отношении жителя Туапсе, который пытался ее изнасиловать.