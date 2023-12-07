07 декабря 2023, 08:23
Дело об убийстве Кивы могут переквалифицировать на теракт
«Коммерсант»: дело об убийстве Ильи Кивы могут переквалифицировать на теракт
Следственные органы могут переквалифицировать дело об убийстве бывшего украинского депутата Ильи Кивы на статью о теракте. Об этом сообщил«Коммерсант».
Максимальное наказание по этой головной статье составляет пожизненное лишение свободы, тогда как статья «Убийство» подразумевает срок до 20 лет неволи.
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По информации источника издания, расследование может перейти в центральный аппарат Следственного комитета России.
Тело Ильи Кивы обнаружили вечером в среду, 6 декабря, в деревне Супонево Московской области. Правоохранители установили, что в бывшего украинского политика выстрелили из неизвестного оружия. СК завел уголовное дело и начал прорабатывать несколько версий происшествия.
Гибель Кивы подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал произошедшее очередным актом государственного терроризма со стороны Украины и призвал Запад отреагировать на ситуацию.
Следственный комитет России
Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
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