Происшествия 14 января 2024, 09:00 Wildberries после пожара в Шушарах откроет новый сортировочный центр в Петербурге Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге в течение двух недель РИА «Новости»

Читать 360tv в

Маркетплейс Wildberries в течение двух недель откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге после пожара на свое складе в Шушарах. Об этом представители компании рассказали РИА «Новости».

«В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге», — заявил собеседник агентства.

Реклама

По его словам, это поможет оперативно наладить поставки и к тому же снизить нагрузку на работающий склад «Уткина заводь». Товары с него перенаправят на другие склады, после чего рассортируют и доставят покупателям.

Пожар на складе Wildberries начался утром 14 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч «квадратов». Здание обрушилось, кроме того, огонь подобрался к грузовикам, стоящим на парковке. Рабочие успели покинуть помещения, никто не пострадал. Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.