Дело о торговле людьми возбудили после смерти младенца в Подмосковье

Новорожденный мальчик умер в Одинцове. Его смерть начали расследовать в СК, и возбудили дело о торговле людьми. Известно, что ребенок родился от суррогатной матери.

Тело мальчика нашли в одной из квартир в поселке ВНИИССОК без видимых признаков насильственной смерти, рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий. За младенцем, появившимся на свет в декабре 2019 года, и еще тремя детьми, рожденными аналогичным способом (суррогатно), присматривала няня.

«По результатам проведенной проверки <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми», — уточнила представитель ведомства.

Следствие установило, что новорожденные находились в квартире, пока их биологические родители — иностранные граждане — оформляли необходимые документы, в том числе для их вывоза за рубеж.

Специалисты осмотрели квартиру и опросили жильцов дома, няню и сотрудников юридической организации по вопросам суррогатного материнства. Изъяты все имеющие значение для расследования документы.

Предварительно установлено, что младенец умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного.

Трех детей изъяли и направили в детскую городскую больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предстоит точно определить причины и условия, которые повлекли за собой гибель маленького ребенка. Следователи оценят, законно ли действовала юридическая компания. Те не только проводили программы суррогатного материнства, но и вели сделки в отношении новорожденных.

Проверка ждет и сотрудников органов внутренних дел и опеку.