Мишонова рассказала о состоянии новорожденной девочки, которую нашли в подъезде в Мытищах

Мать оставила свою новорожденную дочь возле лифта в подъезде одной из мытищинских многоэтажек. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала «360», что сейчас с младенцем все в порядке.

«Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Ничто не угрожает ее жизни и здоровью. Она под наблюдением врачей. Девочка не успела переохладиться, потому что ее очень быстро обнаружили», — сообщила Мишонова.

Детский омбудсмен Подмосковья добавила, что следственные органы ищут мать младенца. Процесс усложняет тот факт, что в районе, где обнаружили ребенка, очень много съемного жилья. По словам собеседницы «360», судьбой малышки займутся органы опеки.

Если не получится вернуть ее матери, то ребенка обязательно отдадут на воспитание в приемную семью.

Ранее в полиции сообщили, что 24 декабря в подъезде дома по улице Юбилейной в подмосковных Мытищах нашли новорожденную девочку. Младенец лежал в коробке возле лифта. Выйти на след матери пока не удалось.