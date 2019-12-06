«Младенец не биологическая особь»: РПЦ объяснила позицию по суррогатному материнству

Позиция Русской православной церкви по суррогатному материнству вряд ли изменится. РПЦ выступает против превращения человека в «биологическую особь» и не собирается приравнивать процесс к донорству.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион объяснил в интервью РИА «Новости», на чем основывается отношение священнослужителей.

«Позиция формируется не на основе сиюминутных данных, а на основе церковного учения», — заметил он. При этом, полагает митрополит, возможно «уточнение отдельных ее аспектов».

Иларион подчеркнул, что для Церкви младенец является не биологической особью, а созданным «по образу и подобию Божию человеком». Кроме того, как и установлено Богом, у него должны быть один отец и одна мать.

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«Церковь выступает против того, чтобы живое человеческое существо превращалось в биологическую особь, которую можно подвергать манипуляциям», — заявил священнослужитель.

Низкие темпы роста рождаемости он объяснил не бездействием Церкви, а противодействием ей «многих сил, в том числе потребительской идеологии». Именно из-за нее на первое место, полагает митрополит, выводится личный комфорт человека, а ответственность перед семьей, страной и будущими поколениями задвигается на второй план.

«Из этой потребительской идеологии и родилась практика „суррогатного материнства“, позволяющая богатым женщинам избежать страданий, связанных с рождением ребенка, переложив их на менее обеспеченных членов общества», — заключил архиерей.

По его мнению, нельзя приравнять суррогатное материнство и к донорству. С церковной точки зрения это «никак нельзя оправдать».

О том, что РПЦ стоило бы изменить позицию по суррогатному материнству, ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.