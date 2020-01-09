Заморозившая на балконе малыша семья не состояла на учете

Многодетные родители из Николаевска-на-Амуре, которые заморозили своего семимесячного младенца на балконе, не состояли на учете в органах профилактики. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Мы работаем с администрацией района и следствием. Эта семья многодетная, погибший ребенок был четвертым. В поле зрения органов профилактики она не попадала», — сказала Трегубенко РИА «Новости».

Она добавила, что мама сейчас находится под следствием. Трое детей остались под присмотром родных. Трегубенко добавила, что аппарат уполномоченных при необходимости окажет этим детям необходимую юридическую помощь.

По данным СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, 5 января 2020 года на балконе квартиры в Николаевске-на-Амуре нашли тело маленького мальчика «без внешних признаков насильственной смерти».

Как написал сайт kp.ru, мама уложила семимесячного грудничка в коляску и вынесла ее на балкон. В эти дни температура воздуха в городе опустилась до -20 градусов. Женщина рассчитывала забрать ребенка с балкона через несколько минут, но, по версии портала, забыла про него и вспомнила лишь через пять часов. К тому моменту младенец уже был мертв.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.