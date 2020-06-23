СМИ: пятерых младенцев без родителей нашли в московской квартире

С детьми сидели две женщины из Азии, сказано в посте. Документы на малышей они представить не смогли.

По данным источника LifeShot, это дети суррогатных матерей. Будущие родители из-за закрытых границ якобы не смогли прилететь за ними из Китая.

Всех детей забрали в больницу. По данным источника «360», квартира расположена на Аргуновской улице.

Mash уточнил, что возраст найденных в московской квартире беспризорных малышей пять дней, три месяца, один год и два года. За ними присматривала няня из Китая. На месте работают полицейские и работники социальных служб.