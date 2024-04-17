Криминал 17 апреля 2024, 12:00 Дело о гибели журналистки Бабаевой в Крыму дошло до суда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело о гибели экс-главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передали в Симферопольский райсуд. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на вдовца журналистки Евгения Двоскина.

Он отметил, что дело возбудили о причинении смерти по неосторожности, обвиняемым выступает некий Игорь М. Заседание суда назначили на утро 15 мая.

Реклама

Бабаева погибла в октябре 2022 года в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования близким журналистки и отметил, что она была настоящим профессионалом и прекрасным человеком.

Светлана Бабаева была выпускницей юрфака МГУ, работала в газете «Московские новости», в «Известиях», была главой представительства РИА «Новости» в Великобритании и США. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал смерть Бабаевой невосполнимой утратой для российской журналистики.