Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой | 360°

Общество 28 октября 2022, 22:36 Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой Медведев считает гибель журналистки Светланы Бабаевой невосполнимой утратой Публичное достояние

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил слова родным Светланы Бабаевой в связи с ее трагическим уходом из жизни. По его словам, гибель журналистки «это невосполнимая утрата для отечественной журналистики», сообщил ТАСС.

«В медиасообществе Светлану знали, как настоящего профессионала, которого отличали нестандартный подход к делу, умение осуществлять яркие, востребованные временем проекты, вести с читателем заинтересованный диалог», — говорится в тексте, которой привели в секретариате Медведева.

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Политик отметил, что Бабаева досконально знала все тонкости своего ремесла, а на ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ умела объединять вокруг себя верных единомышленников. По мнению замглавы Совбеза, огромное уважение вызывала активная гражданская позиция журналистки.

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Журналист «России сегодня» Светлана Бабаева погибла во время несчастного случая, который произошел на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.

В разное время она работала в представительствах РИА Новости за рубежом, занимала должность заместителя руководителя объединенной редакции «Московские новости» и главным редактором интернет-портала «Газета. Ru». В декабре 2016 года ее назначили советником МИА «Россия сегодня».