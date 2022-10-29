Лавров отметил вклад в становление России погибшей журналистки Бабаевой | 360°

Общество 29 октября 2022, 16:54 Лавров отметил вклад в становление России погибшей журналистки Бабаевой Глава МИД Лавров назвал настоящим другом погибшую журналистку «России сегодня» Бабаеву РИА "Новости"

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Гибель в результате несчастного случая руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой потрясла министра иностранных дел Сергея Лаврова. В своих соболезнованиях глава внешнеполитического ведомства заявил, что с погибшей журналисткой его связывали долгие годы совместной работы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лавров отметил, что для него и всего коллектива МИД ушедшая из жизни журналистка навсегда останется Светой — профессионалом и удивительным человеком. Настоящим другом.

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«Нам уже ее не хватает. Но с нами ее улыбка, голос с изломом, загорелая рука с сигаретой, фантастическая способность аккумулировать солнце и уникальная заряженность свободой. С болью в сердце и светлой памятью о Свете Бабаевой», — написал Лавров в письме к родным, близким и коллегам журналистки.

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Министр добавил, что Светлана Бабаева не только описывала происходящие события о становлении новой России, но и сама творила эпоху.

О смерти журналистки Светланы Бабаевой стало известно в минувшую пятницу, 28 октября. ИА Nation News напомнило, что она погибла на одном из крымских учебно-тренировочных полигонов, где занималась спортивной стрельбой.

Свои соболезнования родным и близким журналистки направил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что ее смерть стала невосполнимой утратой для отечественной журналистики.