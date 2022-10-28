Руководитель подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму | 360°

Важное 28 октября 2022, 18:23 Руководитель подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму Журналист «России сегодня» Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая в Симферополе РИА "Новости"

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Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла. Эту информацию подтвердили в пресс-службе медиахолдинга РИА «Новости».

Журналистка погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой. Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

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«Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать», — процитировала пресс-служба слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.

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Он подчеркнул, что Бабаева была профессионалом высшей пробы, с яркой журналистской биографией, она остро болела душой за страну и рвалась «за ленточку», желая поддержать героев России.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ. Журналистскую карьеру она начала в газете «Московские новости», затем работала в «Известиях». Она возглавляла представительство РИА «Новости» в Великобритании и США.

После возвращения в Москву занимала должности заместителя главного редактора в «Московских новостях», шеф-редактора журнала «Профиль», была главным редактором интернет-портала «Газета.ру», работала в президентском и правительственном пулах.

С декабря 2016 года Бабаева стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года возглавила региональное подразделение медиахолдинга.