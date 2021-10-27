Дело Фургала направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Материалы направили в суд.

Фургал обвиняется по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Также по делу проходят три его соучастника — Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов.

Как уточнили в Генпрокуратуре, дело направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

По версии следствия, Фургал и бизнесмен Николай Мистрюков в 2004 году создали ОПГ, чтобы избавиться от своих конкурентов на рынке скупки лома черного металла. Членами этой группировки стали Карепов и Михаил Тимофеев. Они за денежное вознаграждение привлекли к преступлениям Марата Кадырова и Андрея Палея.

Летов 2004 года Кадыров, по версии следствия, попытался убить предпринимателя в Амурской области. Позже, как считают в СК, Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. Чтобы скрыть преступление в январе 2005 года он убил еще одного мужчину. Избавиться от него решили из-за того, что тот знал о причастности Фургала к убийству предпринимателя, полагают в Следственном комитете.

Мистрюков ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Михаил Тимофеев скрылся от следствия скрылся, его объявили в розыск.