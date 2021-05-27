Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в нескольких особо тяжких преступлениях. При этом ему не грозит пожизненное заключение в связи с истечением срока давности. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин.

«По инкриминируемым [Фургалу] статьям срок давности — 15 лет. На данный момент они все уже истекли», — процитировало адвоката РИА «Новости».

По словам Кожемякина, если в этом случае суд все же признает экс-губернатора виновным, то пожизненно его посадить будет нельзя. Фургалу вменяют несколько эпизодов по статье об убийстве. Такое преступление может грозить лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненным заключением.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, истечение сроков давности относится к серьезным основаниям для закрытия уголовного дела. Кожемякин пояснил, что в случае с пожизненным сроком вопрос о прекращении дела решает суд.

Ранее врачи СИЗО заявили, что у бывшего главы региона ухудшилось здоровье. Фургалу запретили участвовать в судебных процессах, написало РИА ФАН.