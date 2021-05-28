Показания Фургала проверил искусственный интеллект. Но выводам компьютера поверили не все

СМИ узнали, что к расследованию дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Следственный комитет (СК) привлек новейшие технологии. Мимику и жесты обвиняемого анализировали компьютерные программы, выводы которых стали уликой против Фургала. Мнения криминалистов разделились. Кто-то верит в новые технологии, кто-то считает, что доверять им нельзя.

Фургалу задали более 50 вопросов в течение трех часов. Он мог отвечать на них в свободной форме. Все действие записывали на камеру. После этого видео пропустили через две программы. Одна из них распознавала изменения тембра голоса и скорости речи, вторая — проявление эмоций на лице, написала газета «Коммерсант».

Затем комиссия из четырех экспертов разобрала данные и выявила несколько сотен вербальных и невербальных признаков, которые якобы говорят о неискренности подозреваемого. Например, регулярные попытки Фургала сменить позу специалисты расценили как «глазодвигательный паттерн, предпринятый испытуемым с целью избежать устойчивого визуального контакта», и «лимбическое бегство» от допроса.

По данным «Коммерсанта», эксперты использовали терминологию из научного труда «Системные показатели неискренности». Его автор — доцент Российского государственного торгово-экономического университета Мария Коноваленко. С этой методикой согласны не все. Многие ученые и вовсе не признают ее, так как экспериментальных подтверждений слишком мало.

Адвокат Фургала Сергей Гроза рассказал «Коммерсанту», что материалы лингвистического исследования ему для ознакомления еще не предоставляли. При этом защитник описал указанную методику как «опасный прецедент» и «попытку следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими четкой научной базы».

Неоднозначные доказательства

Многим криминалистам использованные в ходе дела Фургала методы вовсе не известны. Об этом в разговоре с «360» рассказал криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.

В наше время, когда мы занимались раскрытием преступлений и доказательной базой, такие доказательства бы не прошли ни на следствии, ни тем более в суде Михаил Игнатов.

По его словам, доказательная база должна быть объективной и заключаться в следах на месте преступления, анализах ДНК, отпечатках пальцев, показаниях очевидцев, записях с камер наблюдения и так далее.

«Может, он себя плохо чувствует в это время. Может, у него мысли какие-то другие совсем в голове и он вяло разговаривает. Может, температура поднялась. Может, душевные волнения у него. Очень много факторов, которые влияют на торможение речи или другие моменты. Я бы не стал это связывать с виновностью. Я не верю таким программам. Так любого можно взять и сказать, что виновен», — отметил собеседник.

Фантазии искусственного интеллекта

Между тем подобные доказательства могут привести к плачевным последствиям, уверен Игнатов. Человека могут посадить пожизненно в тюрьму.

Другой точки зрения придерживается профессор криминалистики Анатолий Кустов. Он уверен, что программам по типу тех, которые использовали в деле Фургала, доверять можно.

Таким программам, сразу говорю, можно доверять, потому что они работают только с той базой, которая туда загружена. В частности, информация по преступлению, информация по принципам идентификации диагностики, то есть реальные, апробированные вещи. <…> Искусственный интеллект не фантазирует, он работает с теми данными, которые мы туда внесли Анатолий Кустов.

При этом, уверен собеседник «360», программы дают выводы, с которыми можно согласиться. Кустов также считает, что такие методики СК вскоре сможет применять более широко.

Фургала обвиняют по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой». Следствие считает, что подозреваемый организовал преступную группу, которая в середине 2000-х совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.