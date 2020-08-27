Адвокаты вдовы Картрайта заявили о давлении на обвиняемую

Адвокат Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта, заявил, что следствие оказывает на нее давление. Соответствующее заявление уже направлено в полицию.

Об этом сообщил сам защитник вдовы Сергей Лукьянов, пишет РИА «Новости».

«Мы направили в правоохранительные органы заявление о том, что 10 августа в СИЗО-5 Кохал допрашивал следователь, это было сделано без адвоката. По словам Кохал, следователь ей угрожал», — рассказал он в ходе слушания.

Лукьянов предоставил ответ на запрос в СИЗО, в котором подтверждается, что следователь посещал обвиняемую в этот день. По словам Кохал, он давил на нее и угрожал «посадить за решетку ее и мать».

Суд не стал прикреплять это заявление к материалам дела. Судья сказал, что это можно будет сделать после проверки заявления со стороны правоохранительных органов.

Это не первый раз, когда защита заявляет о давлении на вдову рэпера Картрайта. В середине августа следователь также пытался добиться признания обвиняемой.

В конце июня останки рэпера Картрайта были найдены в его квартире. Они были упакованы в несколько пакетов.

Его жена созналась в расчленении. По ее словам, она пыталась тем самым сделать имя мужа известным. Следователи настаивают, что Кохал убила своего мужа, а расчленением пыталась скрыть улики.