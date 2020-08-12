Вдова Картрайта пожаловалась на давление со стороны следствия

Жена Энди Картрайта обвиняется в жестоком убийстве рэпера. В Санкт-Петербурге продолжаются слушания по ее делу. Сегодня стало известно, что адвокат обвиняемой подала жалобу в прокуратуру на давление следователя.

По словам Ирины Скурту, адвоката Марины Кохал, следствие оказывает давление на обвиняемую, сообщает ТАСС. Так, по предварительным данным, в понедельник, 10 августа, следователь посетил Кохал в камере . Во время общения с ней следователь пытался добиться признания обвиняемой, оказывая на нее давление. После случившегося адвокат обратилась в прокуратуру с жалобой на действия стороны обвинения.

Ранее стало известно, что Александра Тимарцева, известного под псевдонимом Ресторатор, приглашали принять участие в выпуске «Пусть говорят», посвященном убийству Картрайта, но он отказался. Накануне Ресторатор устроил прощальную вечеринку, на которой друзья рэпера вспоминали его песни. Вырученные деньги Тимарцев передал матери Картрайта.