Криминал 25 июля 2023, 08:56 Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве Владлена Татарского Председатель Бастрыкин: СКР предъявил Дарье Треповой окончательное обвинение РИА «Новости»

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Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой* окончательное обвинение по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Председатель ведомства Александр Бастрыкин сообщил об этом РИА «Новости».

«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал он.

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Теракт и убийство военкора организовали, по словам Александра Бастрыкина, люди с Украины. Дарью Трепову* завербовали в соцсетях. Следователи собрали доказательства, допросили 400 человек, провели 200 экспертиз.

Басманный суд Москвы продлил Дарье Треповой* арест до 2 сентября. В день теракта 2 апреля она принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила военкору. Потерпевшими по делу признали 85 человек.

Владлена Татарского посмертно наградили медалью «За освобождение Мариуполя». Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил ее матери погибшего.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.