Армия 19 июля 2023, 12:17 Владлена Татарского посмертно наградили медалью «За освобождение Мариуполя» Пушилин вручил матери военкора Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя» Врио главы ДНР Денис Пушилин / Telegram

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Матери российского военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) вручили медаль «За освобождение Мариуполя». Погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге репортера наградили посмертно. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что он вошел в историю Донбасса.

По его словам, Рамиля Ибрагимовна воспитала патриота и научила сына не скрываться от врага. Пушилин сказал, что Владлен Татарский выжил на поле боя, информируя людей, но погиб в результате террористической атаки. Врио главы региона поблагодарил его мать и вручил ей медаль «За освобождение Мариуполя».

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«Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России», — заявил он.

Военкор погиб в апреле после взрыва в баре на Университетской набережной. По версии следствия, ему подарили заминированную статуэтку.

Подозреваемую в теракте Дарью Трепову взяли под стражу и позже предъявили обвинение. В июне Басманный суд Москвы продлил ей арест до 2 сентября.

В Мелитополе на территории Министерства по молодежной политике Запорожской области создали мурал в честь Владлена Татарского, сообщил RT.