19 июля 2023, 12:17
Владлена Татарского посмертно наградили медалью «За освобождение Мариуполя»
Пушилин вручил матери военкора Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
Матери российского военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) вручили медаль «За освобождение Мариуполя». Погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге репортера наградили посмертно. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что он вошел в историю Донбасса.
По его словам, Рамиля Ибрагимовна воспитала патриота и научила сына не скрываться от врага. Пушилин сказал, что Владлен Татарский выжил на поле боя, информируя людей, но погиб в результате террористической атаки. Врио главы региона поблагодарил его мать и вручил ей медаль «За освобождение Мариуполя».
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«Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России», — заявил он.
Военкор погиб в апреле после взрыва в баре на Университетской набережной. По версии следствия, ему подарили заминированную статуэтку.
Подозреваемую в теракте Дарью Трепову взяли под стражу и позже предъявили обвинение. В июне Басманный суд Москвы продлил ей арест до 2 сентября.
В Мелитополе на территории Министерства по молодежной политике Запорожской области создали мурал в честь Владлена Татарского, сообщил RT.
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Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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