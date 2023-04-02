Важное 02 апреля 2023, 19:01 СМИ сообщили о смерти военкора Татарского при взрыве в кафе Петербурга РИА «Новости»: погибшим в кафе Петербурга оказался военкор Владлен Татарский РИА «Новости»

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Жертвой взрыва в кафе Санкт-Петербурга оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

Гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге подтвердил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

По данным Mash, взрывное устройство на встречу с военкором принесла девушка. Бомбу она положила в статуэтку, которую передала Татарскому.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале также подтвердил гибель Татарского. По его словам, взрыв организовали украинские террористы.

Мэр Горловки Иван Приходько выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского.

«Ну как же так? Глубокий тыл. Прощай, мой дорогой друг! Царствие тебе Небесное! Помним. Всегда будем помнить», — написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел вечером в воскресенье, 2 апреля. ТАСС со ссылкой на экстренные службы города сообщил об одном погибшем и шести пострадавших. Издание 78.ru уточнило, что ранения получили 16 человек. На место прибыли 13 бригад скорой помощи.