Часть учеников в Ижевске после стрельбы решили сменить школу | 360°

Криминал 06 октября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Часть учеников в Ижевске после стрельбы решили сменить школу Омбудсмен Львова-Белова: после стрельбы в Ижевске важно сопровождать каждого ребенка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ряд учеников школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба, выразили желание сменить место учебы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, передал ТАСС.

«Мы общались с родителями, у многих есть страх, некоторые говорят о том, что собираются перевести детей на домашнее обучение. Мы понимаем, что должно пройти время, специалисты будут работать. Кто-то не хочет идти в эту школу, хочет школу менять. Мы к этому относимся с пониманием, сейчас прорабатываем, что пойдут в какие-то другие школы. Если никаких медицинских противопоказаний не будет, как только психологически дети будут готовы к этому, то они начнут, конечно, учиться», — сказала она после посещения пострадавших детей и их семей.

Реклама

По мнению Львовой-Беловой, важно и далее сопровождать каждого ребенка отдельно.

Реклама

Бывший ученик пришел в школу 26 сентября и открыл огонь из двух пистолетов. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, на его одежде была символика националистов. После нападения он свел счеты с жизнью. Двое пострадавших все еще находятся в реанимации.

0 0 0 0 0 0