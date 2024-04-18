Эксклюзив 18 апреля 2024, 13:38 «Не сразу поняли, что это заточка». Мужчину зарезали за замечание о парковке в Москве СК: подозреваемого в убийстве парня из-за замечания о парковке в Москве ищут

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В Москве мужчину зарезали за замечание о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемого разыскивают. Мать погибшего рассказала «360», что ее сына ударили заточкой.

По ее словам, парень отправился к своей невесте. Сама мать погибшего не знает, что именно послужило причиной конфликта.

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«Меня там не было. Но мальчика зарезали прямо возле подъезда», — сказала она.

О происшествии ей сообщила невеста сына. По ее словам, нападавших было двое. Оба они живут в том же доме, где и невеста погибшего.

«Они живут в этом же подъезде», — отметила собеседница «360».

Во время конфликта у подъезда находилось 15 очевидцев. Сам момент убийства произошел на глазах у свидетелей. Парня пытались откачать, но не успели.

«Не сразу поняли, что это была заточка. Даже сын не сразу понял, что его… Скорая приехала быстро. Успели [отвезти в больницу], но откачать не успели», — добавила мать погибшего.

Столичный СК опубликовал кадры с камер наружного видеонаблюдения. На видео попал момент начала конфликта. Судя по кадрам, один мужчина агрессивно вел себя. Его пытался сдерживать другой человек.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний парень припарковал свою машину на тротуаре рядом с жилым домом на улице Краснодарской в Москве. Ему сделал замечание 24-летний москвич, который приехал на мотоцикле. В результате начался конфликт.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота», — указали в ведомстве.

После подозреваемый скрылся с места происшествия. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Следователи осмотрели место убийства и отсмотрели все записи с видеокамер. Личность подозреваемого установили, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ход расследования взяла на контроль Люблинская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, подозреваемый ударил погибшего в бедро и ранил живот.