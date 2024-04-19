Криминал 19 апреля 2024, 01:31 Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск РИА «Новости»

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Правоохранители объявили в федеральный розыск уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве 25-летнего жителя Москвы из-за парковочного места. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», — заявил источник канала.

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Происшествие случилось 17 апреля. Рядом с домом на Краснодарской улице в Москве двое молодых людей начали ссориться из-за припаркованного автомобиля. Один из них сделал замечание владельцу машины, которую тот припарковал на тротуаре у подъезда. Второй участник потасовки напал на оппонента с заточкой. В итоге мужчина скончался из-за полученных травм.

Как рассказала «360» мать погибшего, ее сын отправился к невесте. Во время конфликта у подъезда были 15 очевидцев. На место происшествие вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти пострадавшего так и не удалось.