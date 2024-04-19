19 апреля 2024, 01:31
Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск
Правоохранители объявили в федеральный розыск уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве 25-летнего жителя Москвы из-за парковочного места. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», — заявил источник канала.
Реклама
Происшествие случилось 17 апреля. Рядом с домом на Краснодарской улице в Москве двое молодых людей начали ссориться из-за припаркованного автомобиля. Один из них сделал замечание владельцу машины, которую тот припарковал на тротуаре у подъезда. Второй участник потасовки напал на оппонента с заточкой. В итоге мужчина скончался из-за полученных травм.
Как рассказала «360» мать погибшего, ее сын отправился к невесте. Во время конфликта у подъезда были 15 очевидцев. На место происшествие вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти пострадавшего так и не удалось.
Убийства
Мужчины
Машины
Азербайджан
Москва
Реклама
Реклама