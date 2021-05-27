Бастрыкин назвал причиной трагедии в Казани отсутствие охраны из-за отказа родителей платить

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что стрельба в казанской школе произошла из-за отсутствия охраны, за которую отказались платить родители учеников. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: „Почему не охраняли школу?“ — „Родители были против“ — „Почему?“ Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин, выступая на военно-научной конференции в Москве.

Трагедия произошла 11 мая. Бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение и начал стрелять в сотрудников, учителей и учеников. Жертвами нападения стали девять человек: двое взрослых и семеро детей. В больницу попали 23 человека.

В школе не было охраны. Остановить стрелка пытался пожилой вахтер. Он закрыл дверь перед вооруженным подростком. За эти минуты еще одна работница успела нажать тревожную кнопку.

Родители учеников позже рассказали, что сами собирали деньги для оплаты охраны учебного учреждения. За девять месяцев эта сумма составила 500 рублей. Все это проходило под видом благотворительности для школы.

Директор учебного заведения Амина Валеева объяснила, что школа отказалась от продления договора с ЧОП в марте 2020 года. Причиной стал перевод большинства учеников на дистанционное обучение.

Галявиев был арестован на два месяца. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Если его вменяемость будет доказана, подростку грозит пожизненный срок за массовое убийство.