Mash: казанская школа №175 отказалась от ЧОП из-за повышения цен

Руководство казанской школы №175 решило отказаться от услуг частного охранного предприятия из-за повышения цен, написал Telegram-канал Mash. После того, как ученики снова вернулись в классы с дистанционного обучения, их безопасность обеспечивала пожилая вахтерша.

Ранее школа сотрудничала с ЧОП «Айрус», но после 8 июня прошлого года сторожа перестали там работать. По данным Теlеgrаm-канала Маsh, в новом учебном году заключать договор с охранной фирмой не стали из-за дороговизны. Если раньше ежемесячный платеж составлял 40 тысяч рублей, то теперь речь шла о 47 тысячах, утверждают авторы поста.

Теперь региональное управление образования пытается разобраться, почему приоритеты в школе расставили таким образом. Но, по данным канала, директор учебного заведения пока не может дать объяснений. Пока женщина находится в состоянии ситуационного невроза.

Как сообщалось ранее, именно пожилая вахтерша первой попыталась остановить 19-летнего стрелка, который совершил нападение на школу утром 11 мая. Она нажала на тревожную кнопку. Жертвами нападавшего, по последним данным, стали девять человек. Более 20 были доставлены в больницу.