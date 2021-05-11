«500 рублей за девять месяцев»: мать школьника из Казани назвала сумму сборов на охрану школы

Родители учеников казанской школы № 175 сами собирали деньги для оплаты охраны учебного учреждения. Об этом «360» рассказала мама пережившего стрельбу шестиклассника Кристина.

Она пояснила, что родители подписывали договор с частным охранным предприятием после чего собирали деньги. Все это проходило под видом благотворительности для школы.

«У нас определенная сумма — около 500 рублей за учебный за девять месяцев учебы. Это именно за охрану. Школа к этому отношения не имела», — рассказала Кристина.

По ее словам, о нападении на школу она узнала из родительского чата, куда начали поступать сообщения. Когда она выбежала в подъезд, то в учебном учреждении уже началась эвакуация учеников. Параллельно раздавались выстрелы.

«Все было слышно: крики, взрывы, выстрелы. Это очень страшно, особенно, когда ты знаешь, что там твой ребенок. Сын успел написать мне то, что он очень хочет домой и все расскажет, если у него получится выйти. Когда его уже МЧС спасли он сообщил, что с ним все в порядке, и он уже выходит из школы. Я сразу разревелась и побежала» — поделилась женщина.

По словам Кристины, сын перенес нападение на школу непросто. Физически с ним все в порядке, но моральное состояние еще предстоит разобрать психологам, к которым он пойдет завтра.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что руководство школы отказалось от услуг частного охранного предприятия прошлым летом. Весной дети ушли на дистанционное обучение, а ЧОП повысил цены за свои услуги с 40 до 47 тысяч рублей.

Остановить нападение стрелка пытался 62-летний вахтер. Мужчина закрыл перед 19-летним вооруженным подростком стеклянную дверь. Это позволило выиграть время, для еще одной работницы школы, которая нажала тревожную кнопку. В данный момент вахтер находится в больнице с огнестрельным ранением головы.

Жертвами нападения стрелка стали семеро детей и двое взрослых. Еще 21 человек попали в больницы с ранениями различной степени тяжести. В основном пострадали дети в возрасте от семи до 15 лет. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».