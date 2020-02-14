Адвокат усомнился в результатах анализов Кушиташвили

Защита двукратного чемпиона России, боксера Георгия Кушиташвили будет обжаловать арест спортсмена и не верит, что он мог принимать те наркотики, которые показали анализы. Об этом адвокат Александр Дегтерев рассказал «360».

«У меня лично с точки зрения здравого смысла вызывает большое сомнение. Куча наркотиков оказалась у спортсмена олимпийской сборной. Причем наркотики абсолютно разного действия, употреблять которые нормальный человек в принципе никогда не будет», — сказал Дегтерев.

Он объявил, что они будут обжаловать решение суда об аресте в кассационной инстанции.

Георгия Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна задержали в подъезде на Фрунзенской набережной 2 февраля, при себе у них нашли пакетик с кокаином. Кушиташвили при задержании ударил одного из сотрудников Росгвардии и, как узнали СМИ, сломал ему нос.

В пятницу стали известны результаты анализов. По словам правоохранителей, в моче боксера нашли следы кокаина и каннабиноидов.

Кушиташвили предъявили обвинение в избиении сотрудника Росгвардии, хранении наркотиков. Он находится под арестом до 2 апреля.