В анализах боксера Кушиташвили нашли кокаин и каннабиноиды

Стали известны результаты тестов двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Анализы показали, что в его организме был кокаин.

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования (Кушиташвили), в моче которого обнаружен кокаин», — сказала прокурор военного суда. Ее процитировал «Интерфакс».

Следователь добавил, что в анализах нашли и каннабиноиды. В суде 14 февраля рассматривалось апелляция на арест спортсмена. Суд ее отклонил.

Георгий Кушиташвили оказал сопротивление росгвардейцам, которые задержали его вместе с другом Овиком Оганнисяном 2 февраля в Москве. Чемпион разбил нос сотруднику Росгвардии. Позже у боксера нашли пакетик с кокаином.

Кушиташвили будет находиться под стражей до 2 апреля. В четверг, 13 февраля, ему предъявили обвинения в избиении росгвардейца и хранении наркотиков. Оганнисян, по неофициальным данным, проходит по делу как свидетель.