«Мы официально обратились сегодня в Федерацию бокса России (ФБР), чтобы они исключили немедленно из олимпийской сборной боксера, который напал на сотрудников Росгвардии, в крови которого найдены тяжелые наркотики. Буквально пару дней назад нам официально дал информацию вице-президент Федерации, что спортсмен из сборной не исключен, вопреки тем заявлениям, которые они сделали неделю назад, якобы он исключен из сборной. Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, это очень позорное явление для российского бокса», — рассказал «360» глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

По его словам, наша задача как гражданского общества — сделать так, чтобы подобного не повторилось. На спортсменов смотрят дети, для них это пример для подражания.

«Поэтому мы требуем, чтобы его исключили из олимпийской сборной, по отношению к нему чтобы были применены самые жесткие санкции и пожизненная дисквалификация из бокса», — добавил Хамзаев.