Наркотики российскому боксеру Георгию Кушиташвили могли подмешать в клубе. Поэтому его анализы и оказались положительными. Зачем это понадобилось делать, защита спортсмена пока не знает.

Адвокат боксера Александр Дегтерев рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT свою версию событий.

«До этого он посещал клуб, где они сидели большой компанией. Мы не исключаем, что наркотики были подмешаны в те напитки, причем неалкогольные. <…> Кто это сделал, с какой целью, мы пока не знаем», — заметил юрист.

Сам Кушиташвили заявлял, что никогда не употреблял наркотические вещества, напомнила защита.

Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля. Спортсмен оказал сопротивление росгвардейцам и разбил нос одному из них. Правоохранители нашли у боксера пакетик с кокаином. Боксера обвинили в избиении сотрудника Росгвардии, хранении наркотиков и арестовали до 2 апреля. Анализы показали, что в организме Кушиташвили есть следы кокаина и каннабиноидов.