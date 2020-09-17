Тесак признался в серии убийств незадолго до смерти

Перед смертью в челябинском СИЗО Максим Марцинкевич (Тесак) сотрудничал со следствием и рассказал об убийствах, которые совершал. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов», — рассказала Петренко сайту kp.ru.

Она добавила, что уголовное дело на Теска завели в 2007 году, когда появилось видео с двойным убийством. При этом сам Тесак был готов показать следователям место, где были захоронены погибшие. Именно поэтому его готовились отправить в Москву. По словам Петренко, Марцинкевич признался не только в этом убийстве.

«В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления», — отметила официальный представитель СК России.