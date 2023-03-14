Армия 14 марта 2023, 20:23 Жителям Воронежа стали вручать повестки для проверки данных в военкоматах Власти Воронежской области: повестки вручают для актуализации данных воинского учета РИА «Новости»

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Жителям Воронежской области начали вручать повестки для актуализации данных воинского учета в местных военкоматах. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах», — отметили в кабмине.

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Повестки будут вручать по месту проживания или месту работы горожан. Власти региона также напомнили, что в случае необходимости работодатели обязаны отпускать своих сотрудников в военкоматы. После комиссариатов специалисты должны вернуться к выполнению трудовых обязанностей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает возможное начало второй волны частичной мобилизации. Об этом же еще в ноябре прошлого года говорил глава государства Владимир Путин.

Киевские власти проводят скрытую и принудительную мобилизацию студентов, которые попадают под отчисление из институтов по надуманным причинам. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ректорам местных вузов приходят подобные приказы.