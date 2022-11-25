Армия 25 ноября 2022, 18:38 «Нам хватит». Путин ответил про вопрос о мобилизации в России Президент Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «нам хватит» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огареве ответил на вопрос о частичной мобилизации. В необходимости набора в ее рамках нет, заверил глава государства.

Одна из женщин рассказала, что ее сыну 17 лет. Она призналась, что думает о том, что вскоре молодого человека могут призвать в ходе частичной мобилизации.

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«Не надо, не надо, нам хватит», — сказал президент.

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Путин добавил, что другому сыну россиянки тоже стоит вернуться, поскольку «они уже повоевали».

Также на встрече Путин заявил, что принимавшие участие в боевых действиях с 2014 года ополченцы Донбасса получат некоторые военные льготы.

Он отметил, что в рамках спецоперации страна сражается не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Россия, подчеркнул президент, делает правое дело, защищая мирных жителей.

Путин признался, что страна должна была воссоединиться с Донбассом раньше. Тогда, предположил он, можно было бы избежать стольких жертв. По его словам, власти до последнего надеялись, что Украина «помирится» с ЛНР и ДНР. Однако Россия не до конца чувствовала настроения мирного населения.