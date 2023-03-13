13 марта 2023, 22:20
Украина начала «скрытую мобилизацию» студентов
Рогов: власти Украины проводят принудительную мобилизацию студентов
Украинские власти ведут скрытую и принудительную мобилизацию студентов, которых отчисляют по надуманным причинам. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».
«Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму президента Украины Владимира Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам», — уточнил он.
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По словам Рогова, в первую очередь под мобилизацию попали студенты, которые имеют успеваемость чуть ниже среднего. Он добавил, что списки передают в военкоматы, чтобы призвать отчисленных в армию. Речь идет о десятках тысяч человек.
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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения, которые удерживают Артемовск, пополнили подростками. В зону боевых действий отправили группу несовершеннолетних из молодежного крыла националистического движения для пополнения батальона «Айдар»*.
* «Айдар» — националистический украинский батальон, запрещен на территории России.
ВСУ
Украина
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