Мир 13 марта 2023, 22:20 Украина начала «скрытую мобилизацию» студентов Рогов: власти Украины проводят принудительную мобилизацию студентов Сайт президента Украины

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Украинские власти ведут скрытую и принудительную мобилизацию студентов, которых отчисляют по надуманным причинам. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

«Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму президента Украины Владимира Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам», — уточнил он.

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По словам Рогова, в первую очередь под мобилизацию попали студенты, которые имеют успеваемость чуть ниже среднего. Он добавил, что списки передают в военкоматы, чтобы призвать отчисленных в армию. Речь идет о десятках тысяч человек.

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения, которые удерживают Артемовск, пополнили подростками. В зону боевых действий отправили группу несовершеннолетних из молодежного крыла националистического движения для пополнения батальона «Айдар»*.

* «Айдар» — националистический украинский батальон, запрещен на территории России.