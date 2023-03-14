Важное 14 марта 2023, 19:53 Кремль не ведет обсуждений о второй волне мобилизации — Песков Песков: в Кремле не ведут обсуждений второй волны мобилизации РИА «Новости»

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В Кремле не обсуждают возможность провести вторую волну мобилизации. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет таких обсуждений», — подчеркнул он.

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О том, что в России не планируется проводить дополнительного призыва по частичной мобилизации, в конце ноября прошлого года заявлял президент Владимир Путин. Вопрос подняли на встрече с матерями участников специальной военной операции.

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Указ о проведении частичной мобилизации в России, в рамках которой в ряды ВС РФ нужно было призвать 300 тысяч человек, президент подписал 21 сентября 2022 года. О ее завершении глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину 28 октября.

«Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — подчеркнул министр в ходе доклада.

Глава Минобороны уточнил, что военные комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.