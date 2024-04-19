Армия 19 апреля 2024, 08:40 Выпуск «Солнцепеков» нарастили в 2,5 раза Минобороны: производство ТОС-1А «Солнцепек» за 2023 год увеличили в 2,5 раза Пресс-служба Минобороны

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Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в России за 2023 год увеличили в 2,5 раза. Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, такого результата удалось достичь за счет увеличения мощностей.

«Объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала», — передали в оборонном ведомстве.

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Он проверил, как на заводе выполняют госзаказы: выпуск танков и тяжелых огнеметных систем. Шойгу рассказали, что новую бронетехнику сразу же оснащают средствами маскировки и защиты.

Предприятие больше внимание уделяет сотрудникам. Для этого на базе завода по востребованным рабочим профессиям постоянно проводят переподготовку, повышают квалификацию персонала.

Ранее Шойгу лично испытал новый легкий бронеавтомобиль, а также дал указание побыстрее запустить в серийное производство перспективных медицинских роботов. Глава Минобороны России поручил упростить процедуру приема на вооружение средств, опробованных в зоне спецоперации.