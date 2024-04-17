Армия 17 апреля 2024, 09:07 Шойгу лично испытал новый легкий бронеавтомобиль Минобороны: Шойгу представили новые бронеавтомобили для ВС России Пресс-служба Минобороны

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Российские инженеры разработали новые легкие бронеавтомобили для военных. Технику представили министру обороны Сергею Шойгу в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МО лично испытал один из бронеавтомобилей и проехал в нем на месте водителя, чтобы оценить ходовые качества машины. Техника будет использоваться для перевозки военных, ее оснастили стрелковым оружием и мощной, но легкой броней.

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«Также глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств», — указали в пресс-службе.

Специалисты продемонстрировали министру более 30 перспективных образцов вооружения, специальной техники и военно-технического имущества.

Ранее в центре «Патриот» Шойгу показали переносной комплекс автоматизации управления огнем артиллерии. Новинку поставят на вооружение в российские войска.