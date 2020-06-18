Вторая репетиция парада Победы прошла в Москве. Видео

В Москве прошла репетиция парада Победы, который пройдет в честь 75-летия Победы 24 июня. «360» вел прямую трансляцию.

Всего в Москве пройдут три репетиции: 17, 18 и 20 июня. Для их проведения в центре столицы будут перекрывать улицы, чтобы доставить военную технику к Красной площади и Тверской. На некоторых улицах отменят парковку.

Парад Победы решили перенести на 24 июня из-за пандемии коронавируса. 24 июня шествие по Красной площади начнется в 10:00. В 22:00 по московскому времени прогремит артиллерийский салют.

По брусчатке Красной площади пройдут более 13 тысяч военнослужащих, в том числе военные из 12 стран. К параду привлекут 234 единицы военной техники: танки, боевые машины пехоты, реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему ТОС-2, береговой ракетный комплекс «Бал».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, подготовка к параду Победы началась 2 июня. Из-за угрозы коронавируса введены дополнительные меры безопасности: всех участников парада протестировали, они живут в раздельных помещениях.

Трансляция парада Победы пройдет на всех федеральных телеканал. Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей смотреть парад из дома.