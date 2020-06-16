Съедутся только свои. Как Россия проведет Парад Победы

Посвященный 75-летию Великой Победы над фашизмом парад из-за пандемии коронавируса был перенесен российскими властями с 9 Мая на 24 июня. Дата была выбрана по рекомендациям эпидемиологов, кроме того, 24 июня состоялся первый Парад Победы в 1945 году. На торжества ожидаются иностранные гости. Россиян просят остаться дома из-за неблагоприятной эпидемической обстановки.

Подготовка к параду идет полным ходом. В нем примут участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники. Воздушные выступления покажут 75 самолетов и вертолетов.

Первая пешая репетиция парада состоялась в Москве 15 июня. Механики-водители прошли будущий маршрут точно по желтым линиям со скоростью боевых машин. Военная техника для последующих репетиций уже прибыла в столицу.

Трансляция парада Победы на Красной площади 24 июня начнется ровно в 10 часов утра на всех федеральных телеканалах.

Известно, что приглашения на торжества 9 Мая, разосланным главам других государств, остаются в силе. Свое присутствие подтвердили 12 иностранных лидеров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал ранее, что приглашения на парад 24 июня были разосланы пока только главам государств СНГ. Лидеры остальных стран будут решать этот вопрос «по ситуации».

Уже известно, что в Москву в июне не приедут президент Франции Эммунаэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и представители США.

Обязательно посетят Парад Победы президент Сербии Александр Вучич и глава Хорватии Зоран Миланович. Приедут в российскую столицу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Белорусии Александр Лукашенко. Скорее всего, можно рассчитывать на появление президента Палестины Махмуда Аббаса.

Заболевший COVID-19 премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что примет участие в торжествах, если к 24 июня успеет выздороветь.

Москва не стала приглашать на Парад Победы президента Украины Владимира Зеленского.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — сказал Дмитрий Песков.

Сидите дома!

Между тем, несмотря на подготовку торжества, в Кремле предложили россиянам посмотреть парад по телевизору. Об этом говорил и Дмитрий Песков, и мэр Москвы Сергей Собянин, напомнившие, что массовые мероприятия в столице до сих пор запрещены.

«В данном случае смотреть парад очень удобно именно по телевидению», — сказал Песков. Он добавил, что подготовкой праздника занимается огромная команда специалистов, которая каждый год показывает россиянам настоящий шедевр.

Где парада не будет

Также стало известно, что из-за неблагополучной эпидобставновки 13 городов страны отказались проводить парад 24 июня, решив перенести его на более поздний срок. Речь идет о Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

В Ярославле ограничатся отдельными мероприятиями, включая проход военной техники по главной площади с гарнизонным оркестром. В Орле небольшое число приглашенных гостей возложит цветы к военному мемориалу, а основные мероприятия пройдут 5 августа. В Перми военный парад состоится, предварительно, 3 сентября. В Курске решили перенести торжества на 23 августа, день завершения Курской битвы.

В Кремле заявили об «абсолютном понимании» принятых решений. Дмитрий Песков отметил, что главам регионов больше известно об эпидемической обстановке, и они вправе принимать самостоятельные решения.