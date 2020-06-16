Движение в Москве ограничат из-за парада и его репетиций

В Москве на время репетиций и самого парада Победы будут перекрывать улицы в центре города. Кроме того, на части улиц запретят парковку.

«17, 18, 20 и 24 июня движение будет ограничено в связи с подготовкой и проведением парада Победы», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны будут ограничивать улицы с 17:30 до 20:00 17 и 18 июня, с 05:30 до 08:00 20 и 24 июня. Открывать улицы обратно будут по мере прохождения колонны.

Улицы в районе Тверской и центральные набережные закроют с 17:30 17, 18 июня и с 05:30 20 июня до окончания репетиции парада.

24 июня улицы также перекроют с 05:30, движение на них возобновится только после окончания парада.

Все улицы, которые будут перекрываться в связи с парадом, опубликованы на сайте ЦОДД.

В центре организации дорожного движения рекомендовали в эти дни отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться метро.