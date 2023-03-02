Армия 02 марта 2023, 09:19 ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки Офицер ЛНР Марочко: ВСУ вынужденно возвели новые речные переправы южнее Макеевки РИА «Новости»

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Украинские военные навели новые понтонные переправы для солдат и легкой техники в районе села Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населенного пункта Макеевка в ЛНР вооруженные формирования Украины соорудили из подручных средств переправы для личного состава и легкой техники», — отметил он.

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Марочко связал появление переправ с огневым контролем ВС России над основными транспортными развязками в регионе.

Ранее офицер ЛНР рассказал, как бракованные западные снаряды взорвались прямо в стволах орудий ВСУ.

В среду, 1 марта, стало известно о планах Украины перебросить дополнительные подразделения в Артемовск. Марочко обратил внимание, что Вооруженные силы Украины взяли в свои подразделения подростков для удержания населенного пункта.