Мир 01 марта 2023, 09:13 Нацбатальон «Айдар» в Артемовске укомплектовали подростками Офицер ЛНР Марочко: подразделения ВСУ привлекли подростков к выполнению задач РИА «Новости»

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Украинские подразделения, удерживающие Артемовск, решили пополнить подростками. В зону боевых действий перебросили группу несовершеннолетних из молодежного крыла националистического движения, чтобы пополнить батальон «Айдар», рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Автобус с 30 подростками заметили в пригороде Артемовска. Андрей Марочко сказал, что многие из них побывали в детских лагерях экстремистской и террористической направленности, вступили в молодежное крыло движения националистов.

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«Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон „Айдар“ для оказания помощи при введении боевых действий», — сказал офицер.

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На Украине продолжили мобилизационную кампанию и решили призвать еще 100 тысяч человек, причем выдать повестки дистанционно. Советник министра обороны Юрий Сак допустил, что в зону боевых действий отправят еще больше жителей. Минобороны в назидание остальным командировало на фронт военкомов из Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей, которые затянули сроки и не набрали нужного количества бойцов.