Мир 01 марта 2023, 15:26 Украина перебросит дополнительные подразделения в Артемовск Минобороны Украины сообщило о переброске дополнительных сил в Артемовск Генеральний штаб ЗС України

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Дополнительные подразделения украинской армии перебросят в Артемовск. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр местному изданию «Главред».

По ее словам, на данный момент Артемовск стал эпицентром боевых действий. Ситуация там действительно напряженная.

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«Прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений», — сказала Маляр.

Она добавила, что в Артемовске продолжаются серьезные бои. Они идут там уже на протяжении нескольких месяцев.

Советник главы киевского режима Александр Роднянский не исключил, что при необходимости украинские подразделения могут отступить из города. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли в свои подразделения подростков для удержания населенного пункта.

Бойцы «Вагнера» 1 марта ударили по боевой машине пехоты ВСУ на юге Артемовска во время битвы за частный сектор. Обозреватели агентства Bloomberg предположили, что переход города под контроль России будет означать то, что государство освободит весь Донбасс.