Армия 02 марта 2023, 08:49 Бракованные снаряды с Запада взорвались прямо в стволах орудий ВСУ — Марочко Офицер ЛНР Марочко: ВСУ понесли небоевые потери из-за снарядов кустарного производства

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Украинские войска получили от западных стран бракованные артиллерийские снаряды. Некоторые из них взорвались прямо в стволах орудий, и Вооруженные силы Украины понесли из-за этого небоевые потери, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Подразделения получили новые боеприпасы к комплексам советского образца — артиллерийские снаряды калибром 120, 122 и 152 миллиметров. Их создали на Западе в 2022 и 2023 годах. По словам офицера, военные недолго радовались, ведь снаряды пришли с браком. В некоторых случаях они взрывались прямо в каналах стволов орудий, и войска несли небоевые потери.

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«Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», — сказал он.

Андрей Марочко предположил, что ВСУ поставили боеприпасы кустарного производства. Теперь бойцам приходится перебирать их перед боем, а это замедляет работу и сказывается на скорострельности.

Польский военный журналист Марцин Вырвал предупредил о скором снарядном голоде в украинской армии. Если Россия настроила промышленность на военные рельсы, отметил он, то киевскому режиму не удалось этого сделать. К лету Запад не сможет снабжать ВСУ в том же объеме, что сейчас, а их припасы закончатся.