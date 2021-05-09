Воздушная часть парада Победы в Москве состоится

Погода позволит провести авиационную составляющую военного парада Победы в Москве. Об этомсообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.

«Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем, и готовятся выполнить задачу — в День Победы пройти над Красной площадью», — сказал Кобылаш.

Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России сейчас находится на пункте управления полетами на Спасской башне.

Утро воскресенья, 9 мая, в Москве выдалось пасмурным, но без дождя. Непогоды нет и на тех аэродромах, с которых поднялись в небо самолеты и вертолеты, задействованные в параде.

Ранее в столице за сутки выпало рекордное количество осадков за май — 40 миллиметров, это 78% месячной нормы. Таким образом, был побит прежний абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года. Поэтому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что погода может повлиять на воздушную часть парада. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что решение о проведении воздушного парада Победы будет приниматься за несколько часов до мероприятия.

Торжественный военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.