Парад Победы стартовал на Красной площади. Прямая трансляция

На Красной площади в Москве начался торжественный военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. «360» ведет прямую трансляцию.

Парад Победы начался в 10:00. В нем примут участие более 12 тысяч человек, механизированная колонна техники и, если позволит погода, парадный строй авиации.

Парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков. Принимает парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Первыми на Красную площадь уже по традиции выйдут танки Т-34. После них пройдут бронеавтомобили «Тайфун», которые только недавно появились на вооружении армии. В военном параде на главной площади страны впервые примет участие «Тайфун-ПВО».

На параде покажут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». Будут представлены БМП-3 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» и БМП-2. Зрителям покажут ОТРК «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», САУ «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М3», ЗРПК «Панцирь-С», ЗРС С-400, огнеметные системы ТОС-1А, пусковые установки «Ярс», а также боевые машины десанта и бронетранспортеры.