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    08 мая 2021, 17:36

    Вильфанд оценил угрозу для воздушной части парада Победы

    Анастасия Калинина

    Решение о проведении воздушного парада Победы будет приниматься за несколько часов до мероприятия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Вильфанд оценил угрозу для воздушной части парада Победы

    «Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом. Вполне возможно, что воздушная часть парада состоится», — передало агентство «Интерфакс» слова синоптика.

    Вильфанд добавил, что еще нужно будет точно спрогнозировать высоту нижней кромки облачности. До утра погода будет дождливой, но постепенно дождь стихнет. Специалист рассказал, что в воскресенье в Москве погода будет «несравнимой» с погодой субботы, потому что она будет спокойная, хоть и облачная.

    Он также отметил, что расчеты погоды на 9 мая производятся каждые три часа. Синоптики получают данные от спутников и радарных установок.

    Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что погода может повлиять на воздушную часть парада. В субботу в московском регионе идут сильные дожди. Ожидается, что выпадет около трети месячной нормы осадков — до 15 миллиметров.