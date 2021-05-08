Вильфанд оценил угрозу для воздушной части парада Победы

Решение о проведении воздушного парада Победы будет приниматься за несколько часов до мероприятия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом. Вполне возможно, что воздушная часть парада состоится», — передало агентство «Интерфакс» слова синоптика.

Вильфанд добавил, что еще нужно будет точно спрогнозировать высоту нижней кромки облачности. До утра погода будет дождливой, но постепенно дождь стихнет. Специалист рассказал, что в воскресенье в Москве погода будет «несравнимой» с погодой субботы, потому что она будет спокойная, хоть и облачная.

Он также отметил, что расчеты погоды на 9 мая производятся каждые три часа. Синоптики получают данные от спутников и радарных установок.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что погода может повлиять на воздушную часть парада. В субботу в московском регионе идут сильные дожди. Ожидается, что выпадет около трети месячной нормы осадков — до 15 миллиметров.