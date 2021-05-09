Рекордное количество осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки

В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков за май — 40 миллиметров, это 78% месячной нормы. Данными поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За последние сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 40 миллиметров осадков, что составляет 78% месячной нормы. Это абсолютный рекорд для всего мая», — передало его слова РИА «Новости».

Синоптик отметил, что был побит прежний абсолютный суточный рекорд для всего мая, который держался с 1976 года, когда пролилось 39 миллиметров. По словам специалиста, в подмосковной Немчиновке выпало больше нормы всего месяца — 53 миллиметра. В воскресенье погода будет облачной и местами дождливой.

В понедельник, 10 мая, в Москве начнется резкое потепление и установление летнего типа погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ожидаются теплые ночи, не будет дождей, днем температура поднимется до +24 градусов. До конца недели в столице ожидаются +22...+24 градуса. В Подмосковье температура поднимется до +26 градусов.