Спецоперация 05 сентября 2023, 10:13 ВС России первыми в мире уничтожили британский танк Challenger 2 «Военная хроника»: ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2

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ВСУ лишились первого британского танка Challenger-2 под Работино, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Предварительно, машину ликвидировали ударом российской артиллерии. По данным канала «Военное дело», Россия стала первой страной, уничтожившей такой танк.

Авторы «Военной хроники» уточнили, что Challenger-2 применяются ограниченно, в составе смешанных бронегрупп. Каждую машину прикрывают советские танки. ВСУ не рискуют выпускать западные танки «в одиночку». Но, как выясняется, от прикрытия нет особой пользы. Британские танки не слишком живучи и эффективны и горят, как и Leopard 2. Авторы канала допустили, что вскоре встанет вопрос о целесообразности поставок такого вооружения из-за рубежа.

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То, что танк уничтожила именно артиллерия, а не другая бронемашина в ходе контактного боя, доказывает, что планы ВСУ дали сбой: изначально предполагалось, что такую технику используют как основное средство удара и прорыва обороны.

«Военное дело» напомнило, что ранее ВС России вторыми в мире уничтожили танк Leopard 2.